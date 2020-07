Idealizado com o objetivo de manter a população informada sobre o transporte público, o portal de transparência do transporte voltou a funcionar. Ele entrou no ar com o objetivo de dar cumprimento à decisão judicial constante na lei Nº 34 de 14 de dezembro de 2017, que prevê a publicidade das informações dos estudos técnicos tarifário.

O assessor de tecnologia da RBTrans, Rêmulo Mamed, explicou que portal foi apresentado como um projeto piloto em 2017, mas por problemas técnicos precisou ser retirado do ar, em março deste ano. “No entanto conseguimos sanar o problema e estamos voltando com o portal de transparência”, relatou.

“Seguiremos dando publicidade sobre os estudos técnicos que orientam a definição dos valores das tarifas do transporte público, até porque esse é um pedido que a prefeita Socorro Neri nos fez, de trabalhar sempre com respeito, zelo e transparência na administração pública”, destacou Sawana.

No portal se encontram informações como dados da tarifa vigente, passageiros transportados, cartão de bilhetagem, serviço de atendimento de transporte aos usuários portadores de deficiência severa (SAUD), terminais de integração, pontos de ônibus, bicicletários, locais de recarga, linhas e percursos dos ônibus, além de formulários de táxi, mototáxi e frete.

A superintendente destacou que o portal está sendo atualizado e que serão incluídas as ordens de serviços que são responsáveis por determinar quantidade e horário de circulação dos ônibus entre outras coisas. “Os quadros das viagens e também o plano de operação de transporte público – Covid-19 também estarão disponíveis para o cidadão que acessar o portal através do endereço: http://transportes.riobranco.ac.gov.br/”, frisou ela.