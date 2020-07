O prefeito de Seul, Park Won-soon, foi encontrado morto em um bairro ao norte da capital da Coreia do Sul. A polícia fazia buscas pelo político após a família comunicar o seu desaparecimento no fim da tarde desta quinta-feira (9, no horário local).

A informação da morte do prefeito foi confirmada pela polícia, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A filha havia informado à polícia que Park estava com o telefone desligado desde que saíra de casa. Ele teria deixado para trás uma carta-testamento.