Uma mulher foragida da Justiça do Acre e um homem monitorado por tornozeleira eletrônica foram presos por tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (9), no Beco do Wilker, na Rua José Joaquim, no Bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Tático Móvel (Rotam) estava em patrulhamento de rotina, quando avistaram o monitorado em via pública, que ao perceber a aproximação da guarnição, correu para dentro de uma residência que fica em um beco. Os militares fizeram um acompanhamento e realizaram um cerco policial na casa.

Com o homem, os PMs apreenderam 26 trouxinhas de pasta de cocaína, que estavam bolsos do acusado. Dentro da casa, os policiais encontraram a mulher com mais 24 trouxinhas de merla. Os PMs perguntaram o nome da mulher e a acusada deu o nome da própria irmã, mas como foi flagrada com drogas, teve que ser encaminhada para a delegacia.

Os foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis. Na unidade de segurança pública, foi descoberto que a conduzida já possuía dois mandados de prisão em aberto e estava sendo procurada pelo crime de tráfico de drogas.