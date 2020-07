O Padre Mássimo, umas das maiores autoridades religiosas do Acre, respeitado pela promoção do respeito à diversidade religiosa deu um puxão de orelhas no governador Gladson Cameli.

A liderança católica, em contato com o ac24horas, reclamou que o governador só tem ouvido as igrejas evangélicas. Gladson tem realizado reuniões constantes com pastores sobre a retomada dos cultos. A última delas, foi na terça-feira, 7, quando recebeu o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (AME-AC), Paulo Machado.

Padre Mássimo disse que todos os líderes religiosos precisam ser ouvidos e defendeu, como tem sido praxe em sua vida, as outras religiões. “Governador, todos os líderes religiosos querem ser ouvidos também. O Gladson não pode ouvir só a Ameacre, pois também a Igreja Católica, a Federação Espírita, as comunidades Ayahuasqueiras, Tendas de Umbanda, Terreiros de Candomblé tem muito a dizer sobre os riscos desta pandemia. Todos queremos louvar a Deus, mas todos queremos vida e vida e saúde em abundância”.