O cantor Nego do Borel está internado em um hospital do Rio de Janeiro após sofrer um acidente de moto na noite dessa segunda-feira (6).

Nego fraturou o tornozelo e passou por uma cirurgia ontem mesmo. A moto caiu por cima da perna do cantor, segundo o colunista Leo Dias.

Nas redes sociais, o cantor falou sobre o susto. “Na semana do meu aniversário; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido. Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo que correu muito bem e que já já vai me deixar 100%!

Deus é bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar pro que mais importa: o divino. Bom dia pessoal, vamos com fé”, escreveu.