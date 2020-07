O vice-presidente Hamilton Mourão minimizou hoje (9) os vetos do presidente Jair Bolsonaro de parte do projeto que obrigava o governo federal a garantir água potável, cestas básicas e materiais de higiene aos povos indígenas durante a pandemia. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

“Em relação à água potável, o indígena se abastece da água dos rios que estão na sua região. Se, porventura, algum rio daqueles for contaminado por atividade ilegal, notadamente garimpo, com o uso de mercúrio, então, se leva água para esses grupos”, defendeu Mourão durante entrevista coletiva após uma videoconferência com investidores estrangeiros.

No encontro, os empresários cobraram ações do governo para preservar a Amazônia e trataram dos direitos da população indígena. Ao falar sobre a contaminação dos índios por coronavírus Mourão afirmou que a doença não chega às aldeias por “elementos estranhos”.

“Não é porque tem elementos estranhos lá dentro que a pandemia chegou. Tem que entender que o indígena sai lá de dentro da sua terra para ir à cidade, seja porque ele tem que receber algum benefício porque muito deles recebe os benefícios da nossa Lei orgânica de Assistência, seja porque tem que comprar alguma coisa e nessa hora ele está sujeito à contaminação.”, disse.