casal Dionelia Giacometti Mai e Eldon Mai foram mortos a golpes de faca durante um assalto. O crime ocorreu no último domingo, 5, na cidade de Colorado do Oeste, interior de Rondônia.

De acordo com informações, Dionelia Mai trabalha como dentista no Hospital Raimundo Chamar, em Brasiléia, interior do Acre. Ela e o marido tinha a mesma profissão, e eram moradores antigos da fronteira. Por fazerem parte do grupo de risco da Covid-19, eles foram cumprir quarentena junto a parentes no interior de Rondônia, onde possuíam imóveis.

Naquela cidade, o casal foi brutalmente assassinado a facadas. O crime brutal foi cometido pelo casal de criminosos identificados Vilmar dos Santos e a mulher Francineia Costa de Oliveira, que eram inquilinos de Dionelia e Eldon. Segundo a polícia daquele estado, a motivação do crime foi latrocínio, roubo seguido de morte.

Após o assassinato, Vilmar e Francineia enterraram os corpos da dentista e do marido em uma área chamada de Cone Sul de Rondônia, e foram presos quando tentavam deixar a cidade com o carro das vítimas, que já estava sendo procurado pela polícia local devido ao desaparecimento do casal.

De acordo com a polícia, Vilmar e Francineia eram foragidos da justiça. Eles estavam com as prisões decretadas pelo crime de tráfico de drogas. Ao serem presos estavam junto com a filha, uma criança de dez anos. Vilmar assumiu a autoria do crime, mas sua mulher também teve a prisão preventiva decretada pelo latrocínio.