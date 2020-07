Marcelo Bimbi, o marido de Nicole Bahls, se você fizer uma rápida pesquisa no site da transparência do Governo Federal, nos beneficiários do coronavírus, você poderá encontrar o nome dele. Mas, será que foi ele quem pediu mesmo o benefício. Pois bem, em conversa com a jornalista e colunista do jornal carioca ‘O Dia’, Fábia Oliveira, não foi bem assim.

O marido de Nicole Bahls demonstrou muita surpresa ao descobrir, ao ser contatado pela jornalista, que o seu nome estava na lista dos beneficiados com o programa social do governo para a pandemia do coronavírus.

No bate-papo que teve com a jornalista, ele comentou, com muito espanto, o ocorrido e comentou que ele, de forma alguma, pediu o benefício e lamentou ter sido, mais uma vez, vítima de um golpe:

“Que loucura. Pra fazer coisa boa não tem um, mas pra sacanear a gente é o que mais tem. Vou até ver no banco se tem alguma movimentação, mas não tem nada. Acho que vai pra quarta parcela desse auxílio e eu não recebi nenhuma. Pode ter certeza absoluta que se meu nome consta aí, eu fui mais um dos milhares (vítimas de golpe), porque eu não fiz”, disse ele para a jornalista.

Manu Gavassi também foi vítima

A terceira-colocada desta última edição do reality show da TV Globo, Manu Gavassi, assim como o marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, foi envolvida na polêmica do auxílio emergencial. É que criminosos entraram com a solicitação do benefício, utilizando os seus dados. Em conversa com a jornalista e colunista, a equipe da cantora e atriz se pronunciou.