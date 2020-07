No dia em que o Acre ultrapassou os 15 mil casos confirmados de Covid-19 e as 400 mortes, um vídeo começou a circular nas redes sociais de uma festa regada a bebidas alcoólicas e aglomeração de pessoas ao som de funk na Vila Caquetá, distante cerca de 70 km em Rio Branco, no município de Porto Acre.

O evento é proibido por decreto estadual e municipal e foi filmado por câmeras de celulares, assista ao vídeo: