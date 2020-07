A Prefeitura de Rio Branco doou 68 ventiladores de transporte para o governo do Estado nesta quinta-feira, 9. Os equipamentos dão suporte respiratório enquanto pacientes são deslocados em curtos trajetos ou por curtos períodos de tempo e vão ajudar nas ações contra a covid-19. A prefeita Socorro Neri fez a entrega das máquinas para o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, que na solenidade representou o governador Gladson Cameli.

Ao todo, 70 aparelhos foram repassados pelo Ministério da Saúde ao Município, mas como é o Estado que faz os atendimentos de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), além do transporte de pacientes, a gestão municipal fez a doação. O secretário Alysson Bestene destacou que desde que os primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados no Acre, Prefeitura de Rio Branco e governo do Estado têm sido parceiros e estabelecido cada vez mais ações conjuntas para superar o momento delicado.

“Eu quero ressaltar essa unidade, parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco e a prefeita Socorro Neri que desde o primeiro momento colocou toda a sua equipe para trabalhar em conjunto com o governo do Estado. Todo esse esforço é para que a gente tenha, principalmente aqui na capital que é onde temos o maior número de pessoas infectadas, um atendimento diferenciado e consequentemente a gente possa agir com muita transparência e seriedade no combate à essa doença”, disse Bestene.

A prefeita enfatizou que salvar vidas é a principal tarefa da sua administração nesse momento inédito na história da Saúde Pública em muitas gerações. Ela lembrou, ainda, que os ventiladores de transporte devem ser distribuídos e ajudar todos os municípios acreanos. “Esse é um trabalho para o bem coletivo, nós o fazemos com muita responsabilidade e união para que seja o melhor possível pela nossa população. O que nos importa é saber que tanto os rio-branquenses quanto os acreanos de todas as cidades do nosso estado sejam bem atendidos”, finalizou Socorro Neri.