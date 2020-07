Amédica infectologista e diretora do Hospital Couto Maia, Ceuci Nunes, afirmou que a unidade chegou à marca de 500 pacientes recuperados do coronavírus. O centro de saúde atua desde março como referência de atendimento exclusivo de pessoas infectadas com a Covid-19. Em post nas redes sociais, Ceuci informou ontem (8) que a marca foi atingida sem protocolo com cloroquina, hidroxicloroquina ou ivermectina.

“Hoje ultrapassamos a marca de 500 altas para casa de pacientes com COVID 19 no ICOM (Instituto Couto Maia). Um grande feito para esta grande equipe, que atende pacientes graves numa unidade com 89 leitos de UTI. Nosso protocolo de assistência inclui as melhores evidencias científicas . NÃO tem Cloroquina, Hidroxicloroquina ou Ivermectina”, escreveu a diretora.

O antigo Hospital Couto Maia, no Mont Serrat, foi construído dem 1853. O atendimento ambulatorial na nova unidade, que passou para Cajazeiras, começou em 2018, após ampla reforma na ordem de investimento de R$ 120 milhões. Além do coronavírus, ICOM é referência no tratamento de especialidades de HIV/AIDS, hanseníase, infectologia geral e neuro-infectologia. Inicialmente, a unidade contava com 20 leitos, mas teve ampliação realizada em função da pandemia de coronavírus.

