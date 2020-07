O presidente Jair Bolsonaro respondeu, nesta quinta-feira (9/7), a acusação do apresentador Danilo Gentili de que ele teria pedido a demissão do apresentador do SBT. “Não tenho nada contra, nem a favor o senhor Danilo Gentili me acusando de ter procurado o SBT para demiti-lo. Jamais procurei órgão de imprensa para demitir quem quer que seja”, afirmou. “Me chama de FDP. Eu lamento pessoas que parecem que têm problemas com o SBT e elegem um responsável pelo seu insucesso. Coitada da minha mãe, 93 anos de idade, e ler um negócio desse”, completou.

O apresentador usou o Instagram, nesta quinta, para responder um comentário que dizia que o presidente o tinha defendido. “Fui defendido por ele uma ova! Saiba você que tomei processo por defendê-lo e esse fdp foi lá pedir minha cabeça e censura no meu emprego quando critiquei o Fundão Eleitoral (e seu filho usa rede de difamação contra mim)”, afirmou.