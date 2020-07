A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou hoje (9) o calendário revisado de competições profissionais masculinas para o ano de 2020. A mudança ocorreu após a paralisação de jogos por conta da pandemia de coronavírus. A temporada tem o encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021. Foram anunciadas as datas das Séries A, B, C e D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

O calendário confirmado pela Fifa para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 prevê seis datas para dois jogos no mês de setembro, nos dias 3 e 8, dois em outubro, 8 e 13, e dois em novembro, nos dias 12 e 17.

As datas das competições organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, serão informadas oportunamente pela Entidade.

Confira as divisões:

– A Série B do Campeonato Brasileiro irá de 8 de agosto a 30 de janeiro, permanecendo em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte.

– A Série C terá seu início conjuntamente com as Séries A e B por solicitação unânime dos clubes. A competição será disputada em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro. Esta temporada marca a estreia do novo sistema de disputa da competição, aprovado por todos os 20 clubes participantes no Conselho Técnico de março deste ano.

– A Série D tem como previsão de início em 6 de setembro e a data de 7 de fevereiro para o encerramento

