Um casal foi preso acusado de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, na noite desta quinta-feira (9), na Rua da Sanacre, no Bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do Grupo Tático do 2° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando viram um homem e uma mulher dentro de um veículo modelo Ônix de cor branca, de Placa QUJ-8036, parado em via pública. Devido os sequestros e assaltos a motoristas de aplicativos, os militares resolveram fazer a abordagem.

No primeiro interrogatório, a mulher aparentou muito nervosismo e disse que morava em um apartamento na frente de onde o carro estava parado. Já o homem disse que era motorista de aplicativo, e que os dois eram um casal de namorados. Os PMs, então, pediram para ir ao apartamento da mulher, o que foi autorizado pela mesma.

Ao chegar no local, os PMs encontraram uma cama, um fogão e um guarda-roupa. Dentro do guarda-roupas, os policiais encontraram uma trouxa de roupas com uma submetralhadora 9mm e centenas de munições escondidas.

De acordo com a PM, foram encontradas, ao todo, 441 munições, sendo: 50 munições de calibre .40; 60 de calibre 380; 242 de 9mm; 74 de calibre 22; 10 cartuchos de calibre 12; e 5 munições de calibre 357 (munição especial para o calibre 38).

Foto: Ithamar Souza/Ecos da Notícia Foto: Ithamar Souza/Ecos da Notícia

Ainda foram encontrados 9 quilos de maconha em uma bolsa também dentro do guarda-roupas. Diante dos fatos, o casal foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.