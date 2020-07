A Caixa Econômica Federal (CEF) disse nesta quinta-feira (09/07) que não é a responsável pelo “sumiço de dinheiro” do auxílio emergencial, que foi relatado nos últimos dias por clientes do Nubank e do PicPay. “Não existe sumir dinheiro de conta, principalmente em uma instituição financeira de 159 anos que é a Caixa Econômica”, retrucou o vice-presidente de tecnologia do banco, Claudio Salituro.

O vice-presidente de tecnologia do banco disse que iria “esclarecer de forma transparente o fato isolado que culminou em um desconforto temporário” em live realizada pela Caixa nesta tarde, um dia depois das reclamações dos clientes do Nubank e PicPay virem à tona. Mas, antes de qualquer coisa, ele fez questão de ressaltar várias vezes que a “Caixa não é a responsável pela custódia do dinheiro na conta de qualquer outra instituição financeira” e que o banco não permitiria que isso acontece nas suas próprias contas.

“Quando o dinheiro sai da Caixa e vai para alguma instituição financeira, entrou na conta do cliente, o custodiante do dinheiro é a empresa que recebeu o crédito”, alfinetou Salituro.