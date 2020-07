O presidente Jair Bolsonaro quer “colocar um ponto final” no processo de escolha do novo ministro da Educação nesta sexta-feira (10/7). O chefe do Executivo disse que está entre “cinco e seis nomes” e que há “muita gente boa” no páreo para assumir a pasta, que está sem titular desde 30 de junho. No entanto, o presidente alertou que o Ministério da Educação é “um grande problema” e que algumas dificuldades aguardam o próximo ministro.

“Espero amanhã colocar um ponto final no MEC, um grande problema. Tem muita gente boa. Por outro lado, muita gente boa, mas quando vê o tamanho do problema que é ser ministro da Educação, a pessoa recua. Às vezes até pela idade, sabe que é uma luta bastante grande”, comentou o presidente, em live nas redes sociais durante a noite desta quinta-feira (9/7).

Bolsonaro disse também que quer “resolver a questão do MEC” para “mudar a educação do Brasil”. “O que foi feito até agora, até o começo do nosso mandato, não deu certo. A prova do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) bem demonstra isso. O que nós queremos é que, na ponta da linha, tenhamos bons profissionais para o mercado de trabalho, para ser empregado, patrão, liberal. O que queremos é isso daí, e temos que ter uma pessoa que promova o diálogo, que não é fácil, com todas as esferas da educação. Então, essa é a nossa vontade: ter uma pessoa lá conciliadora”, disse o presidente.