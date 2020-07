Em isolamento por causa do diagnóstico de covid-19, o presidente Jair Bolsonaro destacou nas redes sociais que o Banco do Brasil bateu nesta quarta-feira (8) o limite de R$ 3,7 bilhões em empréstimos do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Segundo o presidente, 60 mil empresas contrataram o Pronampe por meio da instituição financeira, o “primeiro banco a esgotar 100% os recursos do programa”. A medida seria responsável pela manutenção de empregos.

Ainda no Twitter, Bolsonaro escreveu: “O nosso governo não tem medido esforços para que empregos sejam preservados”.