Principal instituição financeira de fomento da Região Norte, o Banco da Amazônia completa nesta quinta-feira, 9 de julho, 78 anos de existência. Por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a organização vai marcar a passagem da data de forma diferenciada das que realizara nos últimos aniversários. Este ano, a celebração será feita com colaboradores, clientes, parceiros e sociedade em geral por meio de uma campanha institucional que será veiculada nas redes interna e sociais da organização.

“Temos muito que celebrar porque os resultados apresentados pelo Basa ao longo dessas décadas orgulham a todos nós. Ano passado, batemos recorde de investimentos. E este ano, a despeito da conjuntura, se continuarmos no ritmo atual, seguiremos dando a resposta positiva que a Amazônia espera de seu banco, fomentando o desenvolvimento da região de forma sustentável”, pontua Valdecir Tose, presidente do Basa.

Com a chegada de 2020 e o advento da pandemia que assolou o mundo, o Banco da Amazônia precisou se reinventar. Na área digital, por exemplo, criou o aplicativo Sua Conta Basa, para agilizar o processo de cadastro e abertura de conta no banco, passo importante para atender às necessidades dos empreendedores que buscam um financiamento na instituição. Mas os resultados positivos vêm sendo apresentados especialmente no campo, que é a razão da existência do Basa para concessão do crédito. As contas do semestre ainda não estão fechadas, mas, até o último dia 26 de junho, a instituição havia contratado com recursos de fomento o equivalente a R$ 4,3 bilhões. “Para se ter ideia do que esses aportes representam, é mais do que o banco contratou em todo ano de 2015. Imaginem o quanto isso é relevante para a geração e manutenção de empregos e a criação de oportunidades neste momento tão difícil?” ressalta o presidente.

Outras medidas implementadas este ano foram o lançamento, em abril, do FNO Emergencial, e na última segunda-feira (6), a instituição do Pronampe, linhas de financiamentos criadas para quem se encontra em dificuldades financeiras impostas pela Covid-19. Desde 17 de abril até a primeira semana de julho, o Basa já injetou na economia regional, com o FNO Emergencial, R$ 154,6 milhões, em 1.984 operações, sendo que 79,44% (1.576) delas para atender aos pequenos negócios. E somente nos dois primeiros dias de operação do Pronampe, o banco contratou R$ 35,4 milhões nos estados da Amazônia Legal onde tem unidades.

O Banco da Amazônia tem sete superintendências regionais, 120 agências e seis postos de atendimento. Há unidades localizadas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, São Paulo e no Distrito Federal.

A campanha em homenagem aos 78 anos do Banco da Amazônia começa a ser veiculada nesta quinta-feira, 9/7, nas redes sociais do Banco da Amazônia. Quem quiser conhecer a campanha, pode acessar o Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Youtube da instituição.