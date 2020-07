Esse tipo de recurso pode ser feito pelo próprio segurado ou com a ajuda de um advogado.

É preciso agendar no site do INSS ou através do número 135. É importante lembrar que no recurso você poderá anexar laudos médicos, documentos do seu antigo trabalho que comprovem sua incapacidade dentre outros.

QUAL O PRAZO DE RESPOSTA DO INSS?

O prazo da resposta do INSS é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias (desde que comprove o motivo da prorrogação), sendo assim você poderá esperar até 60 dias para ter a resposta do seu recurso.

Porem é comum que seu benefício seja negado novamente, por isso aconselhamos a procurar a ajuda de um advogado para não ter maiores dor de cabeça.

RECORRER NA JUSTIÇA

Esta é a maneira mais segura de você conseguir reverter essa situação, este pedido judicial pode ser feito sem que você tenha que entrar primeiro com o recurso administrativo aqueles 30 ou 60 dias que o INSS demora para dar uma resposta.

Um ponto negativo para recorrer na justiça é que, no INSS geralmente o perito medico não se enquadra na necessidade da doença do segurado, já na via judicial, o perito médico será um especialista próprio para o seu problema.

Outro ponto positivo é que tendo a documentação completa (laudos e exames), o juiz poderá conceder a chamada antecipação de tutela, que tem por objetivo deferir o beneficio antes mesmo de encerrar o processo judicial.

Sendo assim podemos concluir que, caso seu auxílio-doença seja negado o recomendável é você procurar a ajuda de um especialista na área, pois, cada caso é um caso