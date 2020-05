O Capoeirista Gilmard Pereira, de 30 anos, mais conhecido na comunidade como ‘Ferruge’ foi encontrado esfaqueado e desacordado na madrugada desta segunda-feira (11), em uma rua do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as circunstâncias do crime ainda falta ser desvendado, mas ferruge foi encontrado jogado em via pública, próximo ao CRAS da Cidade do Povo, com várias perfurações de faca nas costas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou atendimento o ferido ainda no local. Com muita dificuldade, os socorristas conseguiram estabilizar a vítima e, em seguida, ele foi encaminhada para o pronto socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Até agora a motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.