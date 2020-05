Dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no final da tarde desta segunda-feira (11), na Travessa Jurandir, no Bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o Tático do 2° Batalhão estava realizando um patrulhamento de rotina quando avistaram dois homens em atitude suspeita em frente a uma residência. Como os PMs identificaram que o lugar já era conhecido como uma “boca de fumo”, resolveram fazer abordagem.

Na revista pessoal foram encontradas 7 trouxinhas de cocaína. Após um rápido interrogatório, os policiais pediram autorização para entrar na residência, a qual foi autorizada pelos homens. No local foram encontradas 10 mudas de maconha, 2 escopetas calibre com 10 cartuchos intactos e um simulacro (arma de brinquedo).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.