Um crime hediondo foi registrado na Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, quando uma mulher de 22 anos procurou a especializada para denunciar o pai de sua filha, uma criança de 5 anos, vítima de estupro praticado pelo próprio pai.

De acordo com o conteúdo do Boletim de Ocorrência, a criança, uma menina de 5 anos foi passar o fim de semana na casa do pai, identificado pelo nome de Manoel Matos Ramalho, de 39 anos morador do bairro Estação Experimental.

Ocorre que, ao retornar para casa a criança levou consigo o aparelho celular do pai, onde ficou assistindo desenhos animados.

Em determinado momento a tia da criança, uma adolescente de 16 anos pegou o celular da criança e passou a olhar as fotos, e teve acesso a lixeira do aparelho, quando visualizou vários vídeos gravados por Manoel em que ele aparece estuprando a própria filha.

De acordo com Informações, nos vídeos são nítidas as imagens do acusado violentando a criança, que dorme ou estaria sob efeito de medicamento.

Segundo informações, o suspeito teria se separado da mãe da criança a mais de um ano, e que tem Guarda compartilhada da filha, mas que reside na mesma rua e bairro da filha, por esse motivo ele costumava levar a criança para a casa dele independente do acordo com a Justiça, já que até então tinha toda a confiança da mãe da criança.

Após desconfiar que os vídeos teriam sido descoberto, Manoel Ramalho fugiu de casa.

A denúncia foi registrada no último dia 08, sexta-feira, por residirem próximos o pai pegava a filha a qualquer hora ou dia, e que possivelmente o crime tenha ocorrido no dia anterior.

Manoel Ramalho está sendo procurado pela polícia. Qualquer informação pode ser feita através do Disque Denúncia 181 ou 190 da Polícia Militar.

O site Ecos da Notícia teve acesso aos vídeos, por respeito e proteção a criança decidiu não divulgar o conteúdo, mesmo com possibilidade de usar efeitos especiais que impedem a imagem da vítima.