O Ministério Público Federal em São Paulo pediu ao Google que retire do Youtube vídeos em que o pastor Valdemiro Santiago anuncia sementes de feijão que poderiam curar a Covid-19.

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão pede que as gravações sejam preservadas na íntegra para possíveis ações de responsabilização do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus.

Na semana passada, o procurador regional da República Wellington Saraiva apresentou ao Ministério Público de São Paulo notícia-crime contra o pastor por possível prática de estelionato.

A Igreja Mundial do Poder de Deusnega a venda das sementes. Diz que “toda cura vem de Deus e que a semente é uma figura de linguagem”.