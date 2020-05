O dólar fechou em alta e na segunda maior cotação da história nesta segunda-feira, com o real mais uma vez na lanterna entre as principais moedas, afetado pelas incertezas do lado fiscal e na véspera de o Banco Central divulgar detalhes sobre a decisão na semana passada de cortar juros e sinalizar mais afrouxamento.

O dólar à vista saltou 1,47%, a 5,8242 reais na venda. Na B3 (B3SA3), o dólar futuro tinha alta de 1,30%, a 5,8255 reais, às 17h02.