Foram confirmados 13 novos casos de coronavírus no Acre nesta segunda-feira (11), segundo boletim divulgado no final da tarde pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com isso, o número de casos aumenta de 1.447, de domingo (10), para 1.460 registros.

No entanto, o número de novos casos é maior, pois, de acordo com a Sesacre, apenas os resultados de testes rápidos foram acrescidos ao boletim desta segunda, uma vez que os resultados de PCR pelo Instituto Mérieux serão atualizados no boletim de terça-feira (12).

Segundo o boletim, até o momento, são 5.074 notificações de infecção do vírus no Acre. Desses, 3.143 foram descartados e 471 estão em análise laboratorial.

Dos casos confirmados, 425 já receberam alta médica, 935 estão em isolamento domiciliar, 56 estão internados e destes, 47 encontram-se nas enfermarias e 9 nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Três novas mortes por Covid-19 foram registradas nesta segunda-feira, subindo para 44 o número de óbitos pela pandemia no estado.

A primeira vítima da doença foi o paciente J. B. S., de 65 anos. Ele apresentava comorbidade e foi internado, inicialmente, na UPA do Segundo Distrito, no dia 1º de maio, e morreu neste domingo, 10, na UTI do Into.

R. N. F. S. é a segunda vítima, um homem de 54 anos, que também morreu neste domingo, 10, no Into, sem comorbidades informadas.

Aos 38 anos de idade, a terceira vítima foi o paciente O. F. S, sem comorbidades informadas. Ele morreu nesta segunda, na UPA do Segundo Distrito.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_11_05_2020