Com a suspensão das visitas nos presídios do Acre como medida de prevenção ao novo coronavírus, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) autorizou o envio de cartas de familiares aos internos. A ideia é respeitar as medidas de isolamento, mas garantir o vínculo familiar dos presos.

As cartas podem ser levadas pelos familiares no mesmo dia da entrega de materiais de higiene e outros itens no Núcleo de Apoio à Família (NAF). Antes de ser entregue aos presos, assim como os demais itens, as cartas passam por uma análise das equipes técnicas e de segurança.

Inicialmente, somente os familiares vão poder enviar carta aos detentos, mas o Iapen informou que estuda a possibilidade de que os internos possam encaminhar as cartas aos parentes.

A chefe do Departamento de Reintegração Social, Liliane Moura, disse que as cartas começaram a ser recebidas na última segunda-feira (4) e que já foram entregues mais de mil somente na primeira semana. Segundo ela, essa é uma forma de contribuir com a saúde dos presos que vão poder ter notícias de seus familiares.

“A gente percebeu que, devido à falta de visitas, os presos ficam mais ansiosos e preocupados e a família também. E aí a gente resolveu fazer uma força-tarefa e autorizar que levassem essas cartas. Pedimos que as famílias colocassem no texto notícia da saúde deles, da situação como está em casa e levar palavras de esperança e de conforto para eles [internos]. Depois, eles vão estar podendo responder essas cartas”, disse Liliane.

Para evitar contaminação pelas cartas, elas são deixadas por um período de três a quatro dias em um local aberto antes de serem manuseadas pelos técnicos e entregue aos presos.

Visitas suspensas

As visitas tanto familiares como íntimas estão suspensas desde o dia 17 de março, quando o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência por conta da pandemia de Covid-19. A medida já foi prorrogada por duas vezes, sendo que o prazo de validade da última termina neste domingo (10).

O G1 questionou o Iapen se a suspensão deve ser mantida após essa data e foi informado de que uma nova definição deve ser divulgada na segunda-feira (11).

O órgão deve seguir decisão do governo do estado que, por conta do aumento dos casos de Covid-19,prorrogou o decreto de isolamento social até 17 de maio.

Além da suspensão das visitas, o último decreto do Iapen-AC definiu novas medidas para tentar frear o avanço da Covid-19 dentro das unidades do estado.

Entre elas se destacam o uso de máscaras pelos presos; o reforço na limpeza dos pavilhões, celas e outros locais e a determinação do banho de sol em todos os dias da semana.

Ações divulgadas pelo Iapen-AC para combater a Covid-19 nos presídios estão:

Nomeação de presos para limpeza de alas, celas, pavilhões, blocos e áreas comuns com equipamentos de proteção individual;Campanha para recebimento de materiais de limpeza como: água sanitária e detergentes e também de proteção individual dos presos;Limpeza regular com borrifação de água sanitária em celas, pavilhões, alojamentos, alas, guaritas, muralhas, áreas comuns, guarda e outras áreas;Os presos passam a tomar banho de sol nos dias seria de visitas;Testes rápidos em servidores que apresentaram sintomas do novo coronavírus;Bloco educacional da Unidade de Regime Fechado, em Rio Branco, também vai ser usado para o isolamento de presos infectados com a doença;Reformas e melhorias nas salas que devem ser usadas nas videoconferências.

Covid-19 no sistema prisional

O Iapen-AC é o setor da Segurança mais afetado pela doença. Segundo boletim divulgado pelo Iapen com dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sescre) dessa sexta-feira (8), 58 servidores testaram positivo para Covid-19, sendo 55 policiais penais e 3 servidores administrativos. Outros 57 casos foram descartados e 18 permanecem em análise.

Segundo o Iapen, 25 servidores não apresentam mais os sintomas da doença e já foram considerados curados, sendo eles 23 policiais penais e 2 servidores administrativos. Destes, 18 já retornaram ao serviço normal.

Ao todo, 170 servidores estão afastados de suas funções, sendo 122 do grupo de risco, 58 confirmados com Covid-19 e 18 casos suspeitos que estão em análise.

No caso dos presos, 50 são considerados suspeitos. Destes, sete foram confirmados com a doença e seis foram descartados. Outros 37 permanecem em análise. Segundo o Iapen, dois presos já foram considerados curados.

Em todo o estado do Acre, 347 presos fazem parte do grupo de risco, de acordo com dados do Iapen. Sendo que somente no maior presídio do estado, no Complexo Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, são 134.