Após duas semanas de atraso, o governo de Jair Bolsonaro ainda não divulgou a data para liberar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do coronavírus.

Logo no início das inscrições para o programa, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, havia dito que a segunda parcela do benefício seria paga entre os dias 27 e 30 de abril, o que não ocorreu. A terceira parcela ficaria para os dias 26 e 29 de maio.

‌

De acordo com o G1, o atraso na divulgação de um novo calendário seria resultado de falta de recursos, mas também uma tentativa do governo em evitar longas filas nas agências da Caixa.