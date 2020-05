Aimplementação de ações para harmonizar as práticas e aperfeiçoar a gestão de forma a alcançar resultados, com a responsabilidade e transparência exigidas pela administração pública, é uma marca da gestão da prefeita Socorro Neri, fator que continua a ser empregado com responsabilidade pela gestão neste enfrentamento a Covid-19.

Nesta semana circulou nas redes sociais uma falsa denúncia de superfaturamento no preço do litro de álcool em gel 70% adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao tomar conhecimento da referida denúncia, a prefeita Socorro Neri solicitou à Controladoria Geral do Município que realizasse a devida apuração, o que foi feito de pronto. (confira a nota pública emitida na quinta-feira, 7)

Reconhecimento

Após os fatos tomarem as redes sociais, servidores da Saúde Municipal passaram a usar suas redes sociais para agradecer a prefeita Socorro Neri e a gestão pelo zelo e cuidado com os servidores e com a Saúde de Rio Branco.

Mesmo antes da falsa denúncia, os servidores já postavam em suas redes sociais registros da rotina, na qual dedicam as próprias vidas em prol da humanidade e bem-estar da população rio-branquense. Alguns postavam pedidos para que a população cumpra a orientação de isolamento social. Após a falsa denúncia, os servidores também passaram a fazer postagens em agradecimento ao zelo com recursos e o cuidado da gestão, fatores imprescindíveis para que não faltasse Equipamentos de Proteção Individual no exercício diário no combate ao novo coronavírus.

Agradecimento

O servidor Anthagoras Dantas registrou em suas redes sociais agradecimento à prefeita e ao secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida. “Garantir EPIs e o álcool gel em tempo hábil para nós profissionais que estamos na linha de frente significa garantir meios de também sobrevivermos e não levar contaminação para pessoas que amamos” disse em trecho da postagem.

Após agradecimento, o servidor Josué Aguiar escreveu: “quero agradecer […] pelas ótimas condições que estão nos dando nesse momento de pandemia. Com todos os EPIs necessários, estão sempre à disposição para os profissionais e nunca deixaram faltar”.

A servidora Mayra Justa após comentar a situação de pandemia, que segundo a mesma podia ser agravada pela falta de esforços dos governantes, escreveu em sua rede social: “parabéns ao secretário Oteniel Almeida e à prefeita Socorro Neri pela assertividade nas decisões neste momento tão delicado que estamos passando”.

Confira mais alguns dos registros de reconhecimento e agradecimento feitos pelos servidores da Rede Municipal de Saúde de Rio Branco.