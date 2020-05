O Acre registrou 112 novos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, até a manhã deste domingo (10), informa a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O número de casos confirmados salta de 1.335, de sábado (9), para 1.447 registros neste Dia das Mães.

De acordo com o boletim da Sesacre, uma nova morte também foi registrada. O paciente P. R. C. S., de 47 anos, morreu na noite desse sábado (9) na UTI Covid do pronto-socorro (PS) de Rio Branco.

Segundo a Sesacre, o paciente havia dado entrada na UPA do Segundo Distrito com sintomas da doença no dia 1º de maio. Um exame atestou positivo para coronavírus. No dia seguinte, dia 2, ele foi transferido para a UTI Covid do PS, onde permaneceu até este sábado.

Segundo os médicos do hospital, o homem morreu por falência múltipla dos órgãos, choque séptico e pneumonia viral por Covid-19.

A Sesacre vai divulgar um boletim completo às 16h, que pode trazer números maiores que os anunciados até as 12h06 deste domingo.