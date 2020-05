Dois corpos deram entrada no necrotério do pronto-socorro de Rio Branco, na madrugada deste domingo (10). A suspeita é de que as mortes foram causadas pelo novo coronavírus (covid-19).

Segundo uma fonte do site Ecos da Notícia, os dois corpos chegaram das salas que cuidam de pessoas infectadas pela doença que já atingiu mais de 1,3 mil acreanos e vitimou 40 pessoas no estado. Com essas novas mortes, o número subiria de 40 para 42.

O PS também continua funcionando em estado de emergência total por conta do número de internações. De acordo com a fonte, o quinto andar do novo prédio está lotado, e os pacientes do terceiro piso já estão sendo transferidos para o Instituto de Traumatologia (Into).

A sala vermelha do hospital, que trata especialmente dos pacientes com covid-19, e a UPA do Segundo Distrito continuam com vários leitos ocupados.

A Secretária de Estado de Saúde atualizará, nas próximas horas, através de boletim epidemiológico, o número de novos casos confirmados e mortes causadas pela doença no Acre.