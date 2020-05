A jovem Cristina Raquel Santos de Barros, de 20 anos, foi morta com dois tiros na cabeça, na madrugada deste domingo (10), dentro da própria residência no Bairro Jorge Lavocat, na região do Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava participando de uma bebedeira entre amigos, quando houve uma discussão que terminou em luta corporal entre os participantes. Uma pessoa ainda não identificada, de posse de uma arma de fogo, efetuou dois disparos que atingiram a cabeça de Cristina Raquel, fazendo com que a jovem morresse antes de ser socorrida.

De acordo com moradores da região, a vítima morava há pouco tempo no bairro junto com o namorado. Ainda segundo os vizinhos, os disparos foram ouvidos por volta da meia-noite.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas chegando ao local, constatou que a vítima já estava sem vida. A área foi isolada, e o corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).