Na tarde de sábado (9), um incêndio destruiu 6 apartamentos do condomínio residencial do Dantas, no Bairro Nair Araújo, no município de Feijó, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o incêndio teria iniciado por conta de uma explosão causada pelo vazamento de uma botija de gás na cozinha de um dos apartamentos. Durante o incêndio, todos os apartamentos acabaram sendo consumidos pelo fogo, mas a estrutura física e as lojas que funcionam na parte térrea do mesmo prédio não foram comprometidas pelo fogo.

Rapidamente moradores ajudaram a conter uma parte das chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegou em pouco tempo ao local. Foi feito o combate as chamas e a propagação do incêndio. Após o controle de tudo foi feito o rescaldo do lugar.

Mulher tem 80% do corpo queimado durante incêndio

Esse já é o segundo incêndio provocado pelo gás GLP (gás de cozinha) em menos de 24 horas no Acre. O primeiro aconteceu na estrada do Panorama, no Bairro do Panorama, em Rio Branco, na sexta-feira (8). Antes do incêndio ocorreu uma explosão e, após isso, iniciou o fogo.

No sinistro, a dona de casa Maria Odília teve cerca de 80% do corpo queimado e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e levou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Com a pandemia do coronavírus e o isolamento social, todos os cuidados com fogão, gás de cozinha e parte elétrica das residências são poucos. Nesse momento, houve um número maior de ocorrências com esses problemas em relação ao mesmo período ano passado.