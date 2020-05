O Ministério da Saúde divulgou uma nova atualização sobre a situação do surto do coronavírus no Brasil neste domingo (10). O país chegou a 11,1 mil mortes e 162,7 mil casos confirmados de Covid-19.

Com 496 novas mortes e 6.760 novas confirmações de pacientes infectados, o país chegou a maior marca já registrada em um domingo – dia da semana em que os casos geralmente são mais baixos em razão das dificuldades de notificação no final de semana.

Amazonas e Pernambuco ultrapassaram as 1000 mortes pela doença, são 1.004 óbitos no estado do Norte e 1.047 no do Nordeste. São Paulo, com 3,7 mil, Rio de Janeiro, com 1,7 mil, Ceará, com 1,1 mil, já passaram pela triste marca.

No sábado o país chegou à triste marca de 10 mil mortes. No mesmo dia o presidente Jair Bolsonaro foi visto passeando de jet ski no Lago Paranoá e dizendo que a covid-19 era uma “neurose”.