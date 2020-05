Dois incêndios a residência de grandes proporções movimentaram o Corpo de Bombeiros Militar na noite desta sexta-feira (8), sendo um no Bairro Panorama e outro no Bairro Santa Maria, ambos em Rio Branco.

A primeira ocorrência aconteceu no Bairro Panorama na Estrada do Panorama, próximo ao Clube do CBM, na região do São Francisco em Rio Branco. Segundo informações dos militares, o incêndio aconteceu após uma explosão da Botija de Gás, após um vazamento, que aconteceu inciante na parte da cozinha da Residência, mas logo o fogo se alastrou e chegou na sala da casa.

Entre a explosão e o incêndio acabou queimando a proprietária, identificada como Maria Odília, que teve cerca de 80% do corpo queimado e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros e levou a vitima ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A segunda ocorrência aconteceu no Ramal da Castanheira próximo a Escola Boa União. O incêndio foi criminoso segundo relatos de moradores da região, que nos disse que por volta das 3 horas da madrugada deste sábado (9), vários criminosos fortemente armado, bateram na porta e mandaram todos os membros da família saíram de dentro da casa, em seguida colocaram fogo. Após o incêndio os bandidos entraram no carro e tomaram rumo ignorado.

Em todos as ocorrência o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para tentar apagar as chamas e fazer os rescaldos dos escombros.