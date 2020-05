A prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli, acompanhados pela reitora Guida Aquino, conheceram na tarde desta sexta-feira, 9, na Universidade Federal do Acre (Ufac) como os estudantes dos cursos de medicina e enfermagem estão produzindo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais de saúde que estão na linha de frente das ações de combate ao novo coronavírus.

Aventais de plástico, tnt, protetores faciais e óculos protetores foram disponibilizados para mais se 35 unidades de saúde de Rio Branco e outros 16 municípios acreanos, 2 municípios de Rondônia e 1 do Amazonas. Ao todo, cerca de 21 mil itens foram distribuídos e outros 20 mil estão no estoque prontos para serem doados. A meta dos alunos é produzir 100 mil itens com a parceria de empresas locais que também estão ajudando a iniciativa.

“Quero agradecer muito os alunos e os professores que tiveram essa iniciativa. Eu faço parte dessa casa [Ufac] e me causou um orgulho imenso ver que vocês tem conseguido tirar lições e aprendizados que são exemplos para a nossa juventude e toda a nossa sociedade. Muito obrigada pela solidariedade e toda a dedicação de vocês nesses dias tão difíceis”, disse a prefeita.