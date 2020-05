A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) continua atendendo os pacientes no Centro de Atenção psicossocial (Caps II) Samaúma, localizado no bairro Morada do Sol, inaugurado em novembro de 2018 pela prefeita Socorro Neri.

Com a pandemia de Covid-19 foram suspensos os atendimentos presenciais, obedecendo ao protocolo de cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias para evitar a proliferação da contaminação pelo novo coronavírus.

De acordo com a coordenadora da unidade, Emelym Daniela Souza, o acompanhamento aos pacientes do Caps está acontecendo de forma remota, via telefone e contatos por meio da internet.

“Estamos funcionando em horário normal, das 7h30 às 17 horas, mas devido à pandemia estão suspensas as atividades em grupos terapêuticos presenciais. Nos casos de crise mais agravadas, temos atendimento médico e psicológico.

Caso a pessoa esteja em crise, o atendimento pode acontecer por telefone”, explicou.

Os técnicos do Caps, ainda segundo ela, trabalham em regime de escala para também se protegerem do vírus.

“Nosso foco é não deixar as pessoas desassistidas, mas é também que o nosso corpo técnico profissional fique bem de saúde”, disse.

O telefone de contato do Caps Samaúma é: 3223 9532.