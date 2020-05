Um homem foi alvejado durante uma tentativa de homicídio no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul, na noite desta sexta-feira (08). A vítima, conhecida como “Pé de Pato” foi atingida com um tiro na barriga e outro na perna.

De acordo com informações repassadas a reportagem do Juruá em Tempo, a vítima estava em uma residência, quando foi surpreendido pela ação do criminoso, que estava a pé, e acabou fugindo pelos fundos do quintal, após cometer o crime. A vítima saiu recentemente do sistema prisional.

As causas do crime são desconhecidas; uma das hipóteses seria acerto de contas. Mas o caso será investigado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá. Após os procedimentos médicos, a vítima deve ser ouvida.

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas nas proximidades, na tentativa de localizar os acusados, mas até o momento ninguém foi preso.