O ex-presidiário Jefferson Pereira da Silva, 27 anos, foi baleado nas pernas, na noite desta sexta-feira (8), no Bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima relatou que estava caminhando em via pública, quando um carro de cor preto se aproximou e os passageiros baixaram os vidros do veículo. De posse de armas de fogo, homens efetuaram vários disparos, porém, Jefferson foi atingido por apenas um tiro, mas o projétil atingiu as suas duas pernas.

Para não ser morto, o jovem ainda conseguiu correr e se esconder dentro de uma residência. Após a ação, os criminosos fugiram no veículo tomando rumo ignorado.

Quando os bandidos foram embora, moradores da região levaram Jefferson para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, mas como a unidade está atendendo somente casos de Covid-19, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local onde o fato aconteceu, colheu informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A suspeita, segundo a polícia, é de que o crime esteja relacionado com a guerra entre facções. As investigações do caso estão sendo realizadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).