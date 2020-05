Walter Casagrande, comentarista do Grupo Globo, detonou a postura do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia do coronavírus. Segundo Casagrande, as medidas do Brasil foram contrárias as dos demais países do mundo.

“Nós perdemos nosso tempo. Quando a pandemia começou a chegar aqui e os países mais desenvolvidos aconselharam o isolamento social forte, nós não acreditamos. Até porque o presidente incentivava as pessoas a sair na rua – como ele faz até hoje. Nosso país correu no sentido contrário. Se fizer uma análise política mundial em relação ao combate à Covid-19, o Brasil é o único que foi para o sentido errado. Mesmo os países que sofreram muito com a pandemia por demorarem para aderir ao isolamento, chegaram à conclusão de que a melhor solução é o isolamento social”, declarou o ex-atacante durante o “Troca de Passes”.

“Nosso presidente não falou nenhuma vez – e nem vai falar – que a gente tem que seguir o isolamento social. Não, ele falava tudo ao contrário. Agora, as mortes, as contaminações estão aumentando porque não tivemos o incentivo do governo a fazer a coisa certa. Aquelas pessoas que seguiram as ordens do Ministério da Saúde e da OMS, independentemente do que o presidente falava, ficaram em casa. Mas aqueles que ouviram o presidente foram às ruas. Fizeram manifestações, tumultos, reivindicação de ditadura militar. Toda essa ‘bomba’ que estamos sofrendo com a pandemia, se transformou em duas ‘bombas’, com a crise política”, completou.