Como forma de coibir o descumprimento das normas de contenção à Covid-19 impostas pelo Governo do Estado, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), com o apoio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público (MPAC) segue notificando as instituições financeiras que atuam em Rio Branco.

Nesta quinta-feira, 7, os agentes fiscais do Procon/AC notificaram as agências do Bradesco, Banco do Brasil , Basa, Santander, Sicoob e Itaú que receberam o prazo de 24 horas, a partir do recebimento do documento, para apresentar as medidas tomadas para solucionar as infrações cometidas.

“Há muita desorganização nas filas e pouca atuação efetiva dos funcionários para manter o distanciamento entre os clientes, o que acaba gerando aglomerados no lado externo das agências e indo contra as recomendações do governo para garantir a saúde e segurança dos consumidores”, relata o chefe de fiscalização do Procon/AC, Rommel Queiroz.

O gestor informa que na notificação exige-se a higienização periódica de superfícies das agências, a demarcação no solo para indicar o ponto de distanciamento e que instituição financeira determine a utilização de equipamentos de proteção individual dos funcionários.

“Outro ponto que precisa ser melhorado é a disponibilidade de álcool em gel para os consumidores, pois em muitas agências, este produto fica na parte interna do banco, em cima de uma mesa, sem nenhum estímulo ou determinação para o cliente usar”, disse Queiroz.

O correntista do Bradesco, Severino Maia, abordou a equipe de fiscalização e reclamou desta situação narrada acima pelo gestor do Procon/AC.

“Já basta o tamanho das filas, a falta de alguém explicar as coisas pra gente, ainda não distribuem álcool em gel na entrada do banco. Isso é uma falta sensibilidade com os clientes”, comenta.

Qualquer dúvida ou denúncia podem ser feitas pelos contatos telefônicos do Procon/AC (68) 3223-7000 de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas ou 151, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br ou acessando a plataforma on-line: consumidor.gov.br.