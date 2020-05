Diariamente, a Prefeitura de Rio Branco disponibiliza um boletim epidemiológico, com dados atualizados sobre a incidência da Covid-19, na capital acreana.

O boletim desta quinta-feira, 7, aponta a confirmação de 870 casos e 31 óbitos até o momento. O levantamento indica também que o município registrou mais de 3.400 notificações, sendo que 2.269 testaram negativo e 266 ainda encontram-se em análise.

Entre as pessoas infectadas, a maioria são homens, com maior incidência da doença entre os que estão na faixa etária de 20 a 49 anos, estes representam 72% dos casos.

O ranking com os bairros em que há mais moradores infectados, o Bosque aparece em primeiro lugar com 34 casos, seguido da Estação Experimental com 30 e Morada do Sol com 29.

O boletim é disponibilizado todos os dias, no fim da tarde, no site da Prefeitura, na aba onde concentram -se todas as informações sobre a pandemia em Rio Branco.

BOLTIM COVID 07.05.2020