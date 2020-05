Policiais civis da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prenderam na manhã desta sexta-feira (8) um homem de 32 anos, conhecido no submundo do crime como “sabedoria” e sua mulher, de 20 anos, em uma residência no conjunto Santa Cruz, parte alta da capital acreana, Rio Branco.

No imóvel, o casal mantinha um laboratório para preparo, refino e endola (embalo) do entorpecente, além de uma estufa para o cultivo e produção de pés de maconha. De acordo com os policiais que participaram da operação, “sabedoria” cultivava, colhia, produzia e comercializava a maconha produzida em seu laboratório, sendo classificado em meio a organização criminosa que integra como o “agricultor da maconha”.

Ainda de acordo com os policiais, o acusado era investigado por financiar e dar suporte logístico em crimes de roubos realizados em Rio Branco, o que levou, após um intenso trabalho de investigação, a Justiça expedir mandado de Busca e Apreensão na residência do acusado.

“Hoje prendemos em flagrante um individuo de alta periculosidade e um dos financiadores de ações criminosas praticadas em Rio Branco. Foram mais de 300 pés de maconha, prensa hidráulica, munições, semente de maconha, cocaína e um vasto material para refino e produção de substancias entorpecentes que é o que financia as ações dessa organização”, comentou o delegado coordenador da DCORE, Leonardo Santa Bárabara.

O delegado geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, enalteceu a ação dos investigadores da especializada e reafirmou o compromisso do Governo do Acre, por meio da Polícia Civil de combater o crime e a violência e endurecer cada vez mais as ações repreensivas contra as organizações criminosas.

“Essa ação é o braço forte do Estado agindo de forma dura e eficaz no combate da criminalidade e as organizações criminosas. Estamos atentos e agindo de forma coordenada em todo o Acre garantido mais segurança e tranquilidade à população. A apreensão e as prisões de hoje são um trabalho incansável de nossos policiais que dispõem de técnicas apuradas de investigação e um trabalho de inteligência eficiente, o que garante o sucesso de nossas operações”, enfatizou o delegado