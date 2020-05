O jovem Anderson Carneiro, de 21 anos, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (8), enquanto ia à casa de um amigo no Ramal da Castanheira, no Bairro Santa Maria, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Anderson estava caminhando pela Travessa São Luiz, quando criminosos em um carro modelo Uno Preto passaram pela vítima, deram ré e desceram do veículo atirando contra o rapaz com uso de pistolas. A vítima ainda tentou fugir, mas os criminosos perseguiram Anderson.

Na tentativa de se livrar dos bandidos, Anderson tentou se esconder atrás de uma residência, mas acabou sendo atingido por um tiro e caiu. Com a vítima no chão, um dos bandidos, armado com uma espingarda de repetição calibre 12, efetuou um disparo contra a cabeça do rapaz.

Além de atingir a cabeça da vítima, os estilhaços do tiro atingiram o ombro de uma criança que estava perto do local onde o crime aconteceu. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para o veículo e fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, constataram que Anderson já estava sem vida. Já a criança foi socorrida e, por não ter tido ferimentos graves, não precisou ser levada ao hospital.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).