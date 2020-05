Uma mulher foi presa por tráfico de drogas interestadual, na manhã desta quarta-feira (7), quando chegava na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

Após uma investigação minuciosa realizada por agentes da Delegacia de Narcóticos, os policiais conseguiram prender a acusada no momento em chegava em um ônibus vindo do município de Porto Velho, em Rondônia, com cerca de 2 quilos de maconha prensada na própria bagagem.

Segundo a Polícia Civil, a “mula” e seus comparsas já vinham sendo monitorados pelos investigadores da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à acusada, que foi conduzida a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada dos procedimentos cabíveis no caso.

Veja o vídeo: