Um monitorado por tornozeleira foi preso novamente, desta vez porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (7), na rua principal do Residencial Rosa Linda, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o Tático do 2° Batalhão estava realizando um patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima via CIOSP informando que um homem estava armado em via pública.

De posse das informações, a guarnição se deslocou até o local e conseguiu flagrar o denunciado no mesmo lugar. Na abordagem, os militares conseguiram verificar que é detento do regime de monitoramento. Na revista pessoal, os policiais localizaram um revólver calibre 32 na cintura do acusado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.