O empresário Fernando Zamora está cobrando mais agilidade, tanto do governo estadual quanto das prefeituras, no tocante à disponibilidade de estrutura para receber os pacientes vitimados pela Covid 19. “Não sou afeto a críticas, mas, uma vez que decretaram estado de calamidade pública, esses entes precisam agir”, disse ele, mostrando-se preocupado com a situação.

“Existe uma demora para atender os doentes. O paciente, que chega angustiado com todos aqueles sintomas, precisa imediatamente ser acolhido e encaminhado”, acrescentou Zamora, que teve uma pessoa muito próxima vitimada pela doença. “Precisamos de leitos, EPI (Equipamentos de Proteção Individual), respiradores mecânicos e a contratação de mais profissionais em saúde”, enumerou.

Zamora propõe que os acreanos voltem à normalidade de forma lenta, gradual e segura. “A doença é assustadora, mas atravessaremos essa pandemia porque já existe o mapeamento genético do vírus, fizemos o isolamento social e medicamentos e vacinas estão sendo testados. Infelizmente, o que dispomos de estrutura, até o momento, não guarda capacidade de atendimento para uma grande quantidade de casos que têm sido diagnosticados”, alertou.