O motoboy Jonathan Lira dos Santos, 21 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma caminhonete, na noite desta quarta-feira (6), na ladeira da Maternidade, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motoboy seguia no mesmo sentido da caminhonete, quando o jovem foi atropelado pelo outro veículo. Com o impacto, Jonathan foi parar embaixo do carro, ficou com a perna presa no chassi do veículo e ainda foi arrastado por cerca de 30 metros.

Ao parar o carro, o motorista percebeu que jovem estava embaixo do veículo e rapidamente acionou o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ao chegar no local não conseguiu tirar Jonathan, sendo necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate.

Após os procedimentos, o motoboy foi levado para o pronto-socorro de Rio Branco, com os dois braços quebrados e a perna com suspeita de fraturas. O estado de saúde do motoboy é considerado estável.

O policiamento de trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal. A motocicleta do jovem foi conduzida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, por um guincho.