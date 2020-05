A Deputada Federal Mara Rocha (PSDB/AC) encaminhou ofício ao Presidente do Hospital do Amor de Barretos, de combate ao Câncer, Dr. Henrique Prata, solicitando que a instalação do Hospital do Amor em Rio Branco seja cedida, à SESACRE, para servir como unidade de apoio no combate ao novo Coronavírus.

O Hospital de Amor anunciou a suspensão dos atendimentos no Acre desde o dia 27 de março. A decisão foi motivada pela atendimento das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e das gestões estadual e municipal a fim de conter a propagação da Covid-19.

Mara Rocha justificou sua solicitação: “Estamos assistindo a um crescimento exponencial do número de contaminados pelo novo Coronavírus. Já chegamos a 943 casos confirmados, com 33 óbitos. Há o risco de um colapso total no atendimento de saúde e precisamos de toda ajuda possível”.

“Recebi essa sugestão do Sr. Vanderli Ferreira, Presidente da Associação dos Renais Crônicos do Acre, e resolvi apoiá-la. Acredito que a estrutura física do Hospital de Amor pode ser importante para garantir um espaço de atendimento adequado, sem exigir maiores custos e sem colocar em risco o nosso sistema de saúde pública, que já enfrenta grandes problemas”, finalizou a parlamentar.