A Prefeitura de Rio Branco convidou alguns dos principais influenciadores digitais da capital para aderir à Campanha de Conscientização do uso das máscaras de pano, pela população. Com cenas gravadas por eles mesmos, de suas casas, os influencers mostraram como colocar e usar a máscara se for preciso sair de casa. Essa foi uma forma de chamar a atenção da população para cumprir a regra e se proteger.

A campanha teve início essa semana e vai seguir contando com a participação de outros comunicadores que trabalham com a internet. Nesta primeira fase participaram Pablo Charife, Amanda Araújo, Jocely Abreu, Sofia Brunetta, Jucianne Menezes, Maykeline Maia e Elita Maia, do Eu Vi no Divando, Emily Aguiar e Rebeca Aguiar.

A obrigatoriedade do uso da máscara, em Rio Branco, está valendo desde o dia 20 de abril conforme publicado no Decreto Estadual n° 5.812/2020. A medida faz parte do pacote de ações que a Prefeitura de Rio Branco vem tomando como forma de combater à pandemia do novo coronavírus.