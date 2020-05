Um homem foi preso acusado de tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (7), no Bairro Cristo Libertador, no município de Sena Madureira. A vítima, um rapaz de 22 anos, foi atingida por vários golpes de terçado dentro da própria casa na rua Maranhão.

A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada para atender a ocorrência e quando os militares chegaram no local, visualizaram marcas de sangue na parte de fora da residência. Ao adentrar a casa, os PMs encontraram o jovem ferido com vários cortes na cabeça.

Imediatamente foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao hospital local.

O indivíduo suspeito tentou empreender fuga pulando a janela da casa, mas foi interceptado por outra guarnição que estava em apoio, sendo capturado ainda próximo ao local dos fatos. Contra ele, também havia um mandado de prisão do estado do Mato Grosso do Sul.

O homem confessou o crime e foi conduzido à delegacia, e disse ainda que a motivação seria ciúmes da mulher, pois o autor teria avisado que não iria aceitar que o jovem desse em cima de sua esposa.